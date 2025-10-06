Spectacle Une peau plus loin

Évron, Boulevard du Maréchal Juin, Mayenne

Tarif : 9 EUR

Date et horaire :

Début : 2026-04-02 20:30:00

fin : 2026-04-02 21:45:00

Date(s) :

2026-04-02

Après l’Audace du papillon, accueilli l’année dernière, Sabrina Chézeau, propose une pièce poignante pleine de dérision, d’espoir et d’humanité.

Victor n’a pas les crocs de la victoire. Il n’est pas le fils rêvé qui répond aux attentes de son père. Il a plutôt des énormes plaques rouges sur la peau et aime slamer avec les mots. Il regarde le monde depuis la haute terrasse du collège tandis que sous le quartier pollué et bétonné, la terre a besoin de lui.

Comment l’un et l’autre vont-ils se sauver la peau ? Comment la jeunesse et la terre deviennent-elles solidaires pour faire gagner le vivant et la beauté face aux violences ordinaires ?

A partir de 10 ans, billetterie en ligne et au Pôle culturel des Coëvrons .

Evron Boulevard du Maréchal Juin Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 01 94 76 billetterie@coevrons.fr

English :

Following on from last year?s l?Audace du papillon, Sabrina Chézeau presents a poignant play full of derision, hope and humanity.

German :

Nach L’Audace du papillon (Die Kühnheit des Schmetterlings), das im letzten Jahr aufgeführt wurde, präsentiert Sabrina Chézeau ein ergreifendes Stück voller Spott, Hoffnung und Menschlichkeit.

Italiano :

Dopo la produzione dello scorso anno de L’Audace du papillon, Sabrina Chézeau presenta una commedia struggente, piena di derisione, speranza e umanità.

Espanol :

Tras la producción del año pasado de L’Audace du papillon, Sabrina Chézeau presenta una conmovedora obra llena de sorna, esperanza y humanidad.

