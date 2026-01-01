Spectacle Une personne ordinaire MJC Lillebonne Nancy
Spectacle Une personne ordinaire MJC Lillebonne Nancy vendredi 30 janvier 2026.
Spectacle Une personne ordinaire
MJC Lillebonne 14 rue du Cheval Blanc Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-01-30 20:30:00
fin : 2026-01-30 22:30:00
Date(s) :
2026-01-30
Une Personne Ordinaire
Cette personne ordinaire, ça pourrait être toi, moi, lui, elle.
Un boulot, quelques amis, des hobbys et de l’ordinaire…mais l’extraordinaire n’est jamais bien loin !
Suivez le parcours d’une personne ordinaire dont les actes transforment les gens qui l’entourent.Tout public
MJC Lillebonne 14 rue du Cheval Blanc Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 87 68 17 91
English :
An Ordinary Person
This ordinary person could be you, me, him, her.
A job, a few friends, hobbies and the ordinary…but the extraordinary is never far away!
Follow the journey of an ordinary person whose actions transform the people around him.
L’événement Spectacle Une personne ordinaire Nancy a été mis à jour le 2026-01-14 par DESTINATION NANCY