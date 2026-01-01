Spectacle Une personne ordinaire MJC Lillebonne Nancy

Spectacle Une personne ordinaire

MJC Lillebonne 14 rue du Cheval Blanc Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Vendredi 2026-01-30 20:30:00

fin : 22:30:00

2026-01-30

Une Personne Ordinaire

Cette personne ordinaire, ça pourrait être toi, moi, lui, elle.

Un boulot, quelques amis, des hobbys et de l’ordinaire…mais l’extraordinaire n’est jamais bien loin !

Suivez le parcours d’une personne ordinaire dont les actes transforment les gens qui l’entourent.Tout public

MJC Lillebonne 14 rue du Cheval Blanc Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

English :

An Ordinary Person

This ordinary person could be you, me, him, her.

A job, a few friends, hobbies and the ordinary…but the extraordinary is never far away!

Follow the journey of an ordinary person whose actions transform the people around him.

