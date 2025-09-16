Spectacle Une pièce sous Influence Théâtre Morteau

Spectacle Une pièce sous Influence Théâtre Morteau mardi 27 janvier 2026.

Spectacle Une pièce sous Influence

Théâtre Place de la Halle Morteau Doubs

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-27 20:00:00

fin : 2026-01-27

Date(s) :

2026-01-27

Collectif La Cohue

Anna boit des TGV, se déguise en mariée zombie et pleure son enfant disparu.

On suit Anna toute une nuit face à ses invités et son mari.

Elle fait le spectacle et tente de tenir debout. Parle sans réfléchir et touche en plein cœur. Une pièce sous Influence est une comédie dramatique, on y pleure et on y rit.

Avec ce nouveau spectacle les artistes continuent à explorer les rapports de domination vus du côté “des perdants”. Un huis clos tonitruant où se mêlent humour absurde, ambiance hitchcockienne et amour impossible.

Tout public, à partir de 13 ans.

Sur réservation. .

Théâtre Place de la Halle Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

English : Spectacle Une pièce sous Influence

German : Spectacle Une pièce sous Influence

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle Une pièce sous Influence Morteau a été mis à jour le 2025-09-16 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER