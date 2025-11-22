Spectacle Une pièce sous influence Salle Solenval Plancoët
Spectacle Une pièce sous influence Salle Solenval Plancoët samedi 22 novembre 2025.
Spectacle Une pièce sous influence
Salle Solenval 33 Rue de la Madeleine Plancoët Côtes-d’Armor
Début : 2025-11-22 20:30:00
fin : 2025-11-22 22:05:00
2025-11-22
Époustouflante comédie
par la compagnie La Cohue
Deux couples rentrent du carnaval et se font face le temps d’une nuit.
Anna, déguisée en mariée zombie annonce à son mari qu’elle a invité les acheteurs
de leur maison à venir boire un verre alors qu’ils les détestent… Commence alors une
nuit de confessions, de révélations entre ces deux couples que tout oppose. Une nuit
traversée par le deuil et la folie. Un huis clos tonitruant où se mêlent humour absurde,
ambiance hitchcockienne et amour impossible. Avec des interprètes flamboyants !
Texte Martin Legros | Mise en scène Sophie Lebrun et Martin Legros
Interprétation Inès Camesella, Sophie Lebrun, Martin Legros, Baptiste Legros et Antonin Meyer-Esquerré (en alternance), Nicolas Tritschler
Assistanat à la mise en scène Loreleï Vauclin | Création son, musique live et régie générale Nicolas Tritschler
Création son, régie son Pierre Blin | Lumière Audrey Quesnel | Scénographie et régie plateau Antoine Giard
Construction du décor et conseils Ateliers de la Comédie de Caen, Salvatore Stara, Anatole Badiali, Thomas de Broissia, Antoine Giard
Costumes Loona Piquery | Musique additionnelle Andjelka Zivkovic | Doublure en répétitions Louis Martin
Diffusion Fanny Landemaine | Administration et production Loreleï Vauclin, Noémie Cortebeeck
Remerciements Samuel Gallet, Chloé Giraud, Samuel Frin et Stéphanie Arsène, François Levalet, Olivier Lopez, Le Tapis Vert, Bonnaventure
Dès 13 ans.
Billetterie
– En ligne prioritairement, à partir du mercredi 10 septembre à 10h
-A l’office de tourisme de Dinan à compter du mercredi 10 septembre à 10h00, puis aux horaires d’ouverture consultables sur le site internet de Dinan-Cap Fréhel Tourisme.
– Par téléphone à partir du 15 septembre, muni de votre carte bancaire au 02 96 87 14 27.
-Le soir des spectacles, 30 minutes avant la représentation, sous réserve de places disponibles. .
Salle Solenval 33 Rue de la Madeleine Plancoët 22130 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 14 27
