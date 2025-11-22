Spectacle Une pièce sous influence Salle Solenval Plancoët

Salle Solenval 33 Rue de la Madeleine Plancoët Côtes-d'Armor

Début : 2025-11-22 20:30:00

fin : 2025-11-22 22:05:00

2025-11-22

Époustouflante comédie

par la compagnie La Cohue

Deux couples rentrent du carnaval et se font face le temps d’une nuit.

Anna, déguisée en mariée zombie annonce à son mari qu’elle a invité les acheteurs

de leur maison à venir boire un verre alors qu’ils les détestent… Commence alors une

nuit de confessions, de révélations entre ces deux couples que tout oppose. Une nuit

traversée par le deuil et la folie. Un huis clos tonitruant où se mêlent humour absurde,

ambiance hitchcockienne et amour impossible. Avec des interprètes flamboyants !

Texte Martin Legros | Mise en scène Sophie Lebrun et Martin Legros

Interprétation Inès Camesella, Sophie Lebrun, Martin Legros, Baptiste Legros et Antonin Meyer-Esquerré (en alternance), Nicolas Tritschler

Assistanat à la mise en scène Loreleï Vauclin | Création son, musique live et régie générale Nicolas Tritschler

Création son, régie son Pierre Blin | Lumière Audrey Quesnel | Scénographie et régie plateau Antoine Giard

Construction du décor et conseils Ateliers de la Comédie de Caen, Salvatore Stara, Anatole Badiali, Thomas de Broissia, Antoine Giard

Costumes Loona Piquery | Musique additionnelle Andjelka Zivkovic | Doublure en répétitions Louis Martin

Diffusion Fanny Landemaine | Administration et production Loreleï Vauclin, Noémie Cortebeeck

Remerciements Samuel Gallet, Chloé Giraud, Samuel Frin et Stéphanie Arsène, François Levalet, Olivier Lopez, Le Tapis Vert, Bonnaventure

Dès 13 ans.

Billetterie

– En ligne prioritairement, à partir du mercredi 10 septembre à 10h

-A l’office de tourisme de Dinan à compter du mercredi 10 septembre à 10h00, puis aux horaires d’ouverture consultables sur le site internet de Dinan-Cap Fréhel Tourisme.

– Par téléphone à partir du 15 septembre, muni de votre carte bancaire au 02 96 87 14 27.

-Le soir des spectacles, 30 minutes avant la représentation, sous réserve de places disponibles. .

Salle Solenval 33 Rue de la Madeleine Plancoët 22130 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 14 27

