Spectacle Une séance peu ordinaire CAPVERN LES BAINS Capvern
Spectacle Une séance peu ordinaire CAPVERN LES BAINS Capvern dimanche 7 décembre 2025.
Spectacle Une séance peu ordinaire
CAPVERN LES BAINS A la salle Georges Brassens Capvern Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 17:00:00
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
Plongez dans une expérience hors du commun où magie, cirque d’objets, et mentalisme se mêlent. Cette attraction foraine ouvre les portes d’un univers où l’incompréhensible et le mystère deviennent réalité.
Jani Nuutinen, alchimiste et docteur en sciences occultes, sort de sa valise des potions étranges et des boîtes mystérieuses… Il joue avec les sens, manipule le hasard et ses dés, dans des expériences chimiques si périlleuses qu’il risque sa vie à chaque représentation. Bonimenteur de foire au léger accent finnois et au regard bleu acier, il entraîne le public dans un passé où la magie imprégnait encore les esprits au quotidien.
Dès 12 ans Durée 45 min Tarif 12€ / 8€ / 6€
Navettes culturelles mises en place avec la Communauté de Communes Aure Louron, la Communauté de Communes Neste Barousse, la Communauté de Communes du Plateau de Lannemezan au départ de Arreau, Sarrancolin, Hèches, Mauléon-Barousse, Loures-Barousse, Saint-Laurent-de-Neste, La Barthe de Neste, Lannemezan, Capvern-les-Bains.
Aller / Retour 2€ .
CAPVERN LES BAINS A la salle Georges Brassens Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie
English :
Immerse yourself in an extraordinary experience where magic, object circus and mentalism come together. This fairground attraction opens the doors to a universe where the incomprehensible and the mysterious become reality.
Jani Nuutinen, alchemist and doctor of occult sciences, takes strange potions and mysterious boxes out of his suitcase? He plays with the senses, manipulates chance and his dice, in chemical experiments so perilous that he risks his life with every performance. A fairground huckster with a slight Finnish accent and steely-blue eyes, he takes audiences back to a time when magic still permeated people’s minds on a daily basis.
German :
Tauchen Sie ein in ein außergewöhnliches Erlebnis, in dem Magie, Objektzirkus und Mentalismus miteinander verschmelzen. Diese Jahrmarktattraktion öffnet die Türen zu einer Welt, in der das Unverständliche und das Geheimnisvolle Wirklichkeit werden.
Jani Nuutinen, Alchimist und Doktor der okkulten Wissenschaften, holt aus seinem Koffer seltsame Tränke und geheimnisvolle Kisten hervor Er spielt mit den Sinnen, manipuliert den Zufall und seine Würfel und führt chemische Experimente durch, die so gefährlich sind, dass er bei jeder Aufführung sein Leben riskiert. Mit seinem leichten finnischen Akzent und seinen stahlblauen Augen entführt er das Publikum in eine Vergangenheit, in der die Magie noch das tägliche Leben bestimmte.
Italiano :
Immergetevi in un’esperienza straordinaria che unisce magia, circo degli oggetti e mentalismo. Questa attrazione da fiera apre le porte di un universo in cui l’incomprensibile e il misterioso diventano realtà.
Jani Nuutinen, alchimista e dottore in scienze occulte, tira fuori dalla sua valigia strane pozioni e scatole misteriose? Gioca con i sensi, manipola il caso e i dadi in esperimenti chimici così pericolosi da rischiare la vita ogni volta che si esibisce. Un imbroglione da fiera con un leggero accento finlandese e occhi azzurri, che riporta il pubblico a un’epoca in cui la magia permeava ancora le menti della gente ogni giorno.
Espanol :
Sumérjase en una experiencia extraordinaria que combina magia, circo de objetos y mentalismo. Esta atracción de feria le abre las puertas a un universo donde lo incomprensible y lo misterioso se hacen realidad.
Jani Nuutinen, alquimista y doctor en ciencias ocultas, saca de su maleta extrañas pociones y misteriosas cajas.. Juega con los sentidos, manipula el azar y los dados en experimentos químicos tan peligrosos que arriesga su vida cada vez que los realiza. Un buhonero de feria con un ligero acento finlandés y ojos azules como el acero, que transporta al público a una época en la que la magia aún impregnaba la mente de la gente a diario.
L’événement Spectacle Une séance peu ordinaire Capvern a été mis à jour le 2025-07-14 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65