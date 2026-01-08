Spectacle Une vie de goutte. Forgeneuve Meuzac

Spectacle Une vie de goutte.

Forgeneuve 253 Route Roule Galette Meuzac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Spectacle Nuits de la lecture à la Maison du Père Castor. La compagnie L’escargot dans les orties vous invite au spectacle Une vie de goutte , pour tout public.

Un spectacle quasi sur-mesure , avec le personnage du castor et le thème de l’eau, comme dans l’album Perlette goutte d’eau, pour fêter les 20 ans de la Maison du Père Castor.

Gratuit, sur inscription obligatoire. .

Forgeneuve 253 Route Roule Galette Meuzac 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 09 99 51 contact@maisonduperecastor.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle Une vie de goutte.

L’événement Spectacle Une vie de goutte. Meuzac a été mis à jour le 2026-01-06 par OT Briance Sud Haute-Vienne