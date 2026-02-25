Spectacle Une vie, une danse Rue du Pré aux dames Chabeuil

Spectacle Une vie, une danse

Rue du Pré aux dames Centre culturel Chabeuil Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 18:00:00

fin : 2026-04-29 18:00:00

Date(s) :

2026-04-29

Un spectacle dansé créé avec une douzaine de danseuses et danseurs amateurs de 60 ans et plus, guidés par la chorégraphe Brigitte Burdin, co-fondatrice de la Compagnie Transe Express.

En partenariat avec la FOL, dans le cadre de Danse au Fil d’Avril.

.

Rue du Pré aux dames Centre culturel Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 01 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A dance show created with a dozen amateur dancers aged 60 and over, guided by choreographer Brigitte Burdin, co-founder of Compagnie Transe Express.

In partnership with the FOL, as part of Danse au Fil d?Avril.

L’événement Spectacle Une vie, une danse Chabeuil a été mis à jour le 2026-02-25 par Valence Romans Tourisme