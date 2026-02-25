Spectacle Une vie, une danse Rue du Pré aux dames Chabeuil
Spectacle Une vie, une danse
Rue du Pré aux dames Centre culturel Chabeuil Drôme
Début : 2026-04-29 18:00:00
fin : 2026-04-29 18:00:00
2026-04-29
Un spectacle dansé créé avec une douzaine de danseuses et danseurs amateurs de 60 ans et plus, guidés par la chorégraphe Brigitte Burdin, co-fondatrice de la Compagnie Transe Express.
En partenariat avec la FOL, dans le cadre de Danse au Fil d’Avril.
Rue du Pré aux dames Centre culturel Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 01 70
A dance show created with a dozen amateur dancers aged 60 and over, guided by choreographer Brigitte Burdin, co-founder of Compagnie Transe Express.
In partnership with the FOL, as part of Danse au Fil d?Avril.
