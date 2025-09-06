Spectacle « Unis vers » Bérulle

Spectacle « Unis vers » Bérulle samedi 6 septembre 2025.

Spectacle « Unis vers »

4 rue du Faubourg Bérulle Aube

Samedi 6 septembre BERULLE Spectacle « Unis vers ». A 20h30 à l’abc.

« Unis vers » est une aventure artistique où danse, musique et langue des signes se mêlent pour raconter des histoires universelles. Venez vibrer au rythme des mots, des corps et des émotions.

De et avec Isabelle Aichhorn, Martine Ferré-Blanchard et Sébastien Mesnil.

Sur réservation abc.berulle@gmail.com

Participation au chapeau .

4 rue du Faubourg Bérulle 10160 Aube Grand Est abc.berulle@gmail.com

