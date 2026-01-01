Spectacle Universelle de Sophia Bey Maison Ritt La Ciotat

Spectacle Universelle de Sophia Bey

Samedi 24 janvier 2026 de 20h30 à 22h. Maison Ritt 585 avenue Joseph Roumanille La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 20:30:00

fin : 2026-01-24 22:00:00

Date(s) :

2026-01-24

UniVersElle ne cherche pas à plaire à tout le monde.

Mais si vous aimez l’humour qui déborde, les textes bien envoyés, et les soirées où vous ressortez avec les abdos douloureux (mais pas à cause du yoga), alors vous êtes au bon endroit.

(Spectacle non recommandé aux personnes allergiques aux vérités qui piquent).

Dans ce seul-en-scène, vous ne trouverez ni recette miracle, ni coach de vie déguisé en licorne. En revanche, vous risquez de croiser des ex, des chèvres, un enfant nommé Kiki, une barre de pole dance mal placée et quelques vérités qui font du bien (ou très mal, mais en riant).

C’est un spectacle qui parle de femmes. De toutes les femmes. Celles qu’on est. Celles qu’on a été. Celles qu’on ne deviendra jamais (heureusement). C’est cru, c’est tendre, c’est souvent très drôle. Et parfois, on se reconnaît au détour d’une réplique et on se dit Ah. merde.

Venez comme vous êtes. Mais prévoyez de ne pas repartir tout à fait pareil. .

Maison Ritt 585 avenue Joseph Roumanille La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 86 18 46 73 maisonritt@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

UniVersElle doesn’t try to please everyone.

But if you like humour that’s off the charts, sharp writing, and nights out where you leave with sore abs (but not from yoga), then you’ve come to the right place.

L’événement Spectacle Universelle de Sophia Bey La Ciotat a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme de La Ciotat