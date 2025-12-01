Spectacle Urgence à Rire 6MIC salle des musiques actuelles Aix-en-Provence

Spectacle Urgence à Rire

Mercredi 10 décembre 2025 de 18h30 à 21h45. 6MIC salle des musiques actuelles 160 rue Pascal Duverger Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Vivez une soirée conviviale et découvrez des artistes talentueux. Contribuez directement au financement du déploiement de “Urgence à rire” au Centre Hospitalier Aix-Pertuis et aux Hospitalités Saint Thomas de Villeneuve.

Rendez-vous pour un plateau de stand up au 6Mic. Sur scène, retrouvez un plateau de haut vol avec Tania Dutel, Gabrielle Giraud, Dalil Tahri et Merwan Sali. Participez au coup d’envoi d’un projet artistique et culturel innovant porté par le Culture Social Club, pour les soignants, les patients et leurs familles.

L’intégralité des bénéfices sera reversée au financement du projet Urgence à Rire, un dispositif mêlant humour et bien-être au sein du Centre Hospitalier Intercommunal Aix Pertuis et des Etablissements de Provence de l’Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve.

Avec le soutien de la Direction des Affaires Régionales Culturelles, l’Agence Régionale de Santé et la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, dans le cadre du programme Culture et Santé, ACEF et l’Aquabella. .

English :

Enjoy a convivial evening and discover talented artists. Contribute directly to financing the deployment of Urgence à rire at the Centre Hospitalier Aix-Pertuis and Hospitalités Saint Thomas de Villeneuve.

German :

Erleben Sie einen geselligen Abend und entdecken Sie talentierte Künstler. Tragen Sie direkt zur Finanzierung des Einsatzes von Urgence à rire? im Centre Hospitalier Aix-Pertuis und in den Hospitalités Saint Thomas de Villeneuve bei.

Italiano :

Godetevi una serata conviviale e scoprite artisti di talento. Contribuite direttamente al finanziamento di Urgence à rire presso il Centre Hospitalier Aix-Pertuis e gli Hospitalités Saint Thomas de Villeneuve.

Espanol :

Disfrute de una velada agradable y descubra a artistas de talento. Contribuya directamente a financiar el despliegue de Urgence à rire en el Centre Hospitalier Aix-Pertuis y las Hospitalités Saint Thomas de Villeneuve.

