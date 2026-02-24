Spectacle Urgence à Rire 6MIC salle des musiques actuelles Aix-en-Provence

Spectacle Urgence à Rire

Mercredi 18 mars 2026 de 18h30 à 22h30. 6MIC salle des musiques actuelles 160 rue Pascal Duverger Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 21 – 21 – 21 EUR

Participez à une soirée stand up portée par le Centre Hospitalier d’Aix-en-Provence Pertuis dans le cadre du dispositif culturel Urgence à rire .

6MIC salle des musiques actuelles 160 rue Pascal Duverger Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

English :

Take part in a stand-up evening organized by the Centre Hospitalier d’Aix-en-Provence Pertuis as part of the Urgence à rire cultural program.

