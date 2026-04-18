Spectacle Urzo l’éléphant méchant Salle polyvalente de Saint-Selve Saint-Selve

Spectacle Urzo l’éléphant méchant

Salle polyvalente de Saint-Selve 2 Route de Castres Saint-Selve Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Dans le cadre des parcours d’éducation artistique et culturelle de la Communauté de Communes.

Spectacle musical et dessiné de l’association Ricochet Sonore, Ita Duclair et Michaël Martin.

Dès 2 ans 45 min

Urzo l’éléphant est si imposant que tous les animaux le craignent. Personne ne l’aime vraiment, de fait, il n’aime vraiment personne. Il passe son temps à terroriser tout le monde. Jusqu’au jour où une souris téméraire lui demande son aide pour rentrer chez elle…. Voilà notre éléphant tout décontenancé. Et si finalement, Urzo n’était pas si méchant ?

Une douce histoire sur la tolérance, l’amitié, et l’importance de la communication pour des relations plus sereines !

Basé sur l’histoire d’ Urzo l’Éléphant Méchant édité chez Albin Michel Jeunesse.

Lien vers le site de la compagnie https://ricochetsonore.fr/ .

Salle polyvalente de Saint-Selve 2 Route de Castres Saint-Selve 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 96 01 20 contact@cc-montesquieu.fr

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English : Spectacle Urzo l’éléphant méchant

L’événement Spectacle Urzo l’éléphant méchant Saint-Selve a été mis à jour le 2026-03-27 par Sud Bordeaux Tourisme