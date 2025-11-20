Spectacle V.I.E de Bernard WERBER Centre des Congrès de Haute-Saintonge Jonzac

Spectacle V.I.E de Bernard WERBER

Centre des Congrès de Haute-Saintonge 57 avenue Jean Moulin Jonzac Charente-Maritime

Tarif : 39 – 39 – 39 EUR

Date :

Début : 2026-03-05 20:00:00

fin : 2026-03-05



2026-03-05

Blue Line Production propose, sur votre siège,votre esprit va ouvrir des portes qui mènent à des territoires étonnants et merveilleux. 5méditations guidées pour mieux vous connaître, vous rappeler qui vous avez été et découvrir qui vous allez devenir.

Centre des Congrès de Haute-Saintonge 57 avenue Jean Moulin Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@haute-saintonge.org

English :

Blue Line Production proposes, in your seat, your mind will open doors that lead to astonishing and wonderful territories. 5 guided meditations to get to know yourself better, remember who you have been and discover who you are going to become.

L’événement Spectacle V.I.E de Bernard WERBER Jonzac a été mis à jour le 2025-11-20 par CDC de Haute Saintonge