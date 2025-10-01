Spectacle » Va te coucher Zoé » Millau

Salle René Rieux Millau Aveyron

Le Collectif Parentalité de Millau vous propose une nouvelle action, un spectacle intitulé « Va te coucher Zoé » de la compagnie Fabulouse le mercredi 1er octobre 2025 de 10h à 12h.

Public Parents et enfants dès 6 mois jusqu’à 7 ans !

10h à 10h30 spectacle

10h30 à 12h ateliers parents/enfants sur le sommeil

Lieu Salle René Rieux Boulevard Sadi Carnot à Millau



Inscription fortement conseillée — PLACES LIMITÉES

OUVERT A TOUS et GRATUIT



Merci de vous inscrire en précisant vos coordonnées au 05.65.60.89.89 ou sur collectifparentalite.millau@orange.fr .

Salle René Rieux Millau 12100 Aveyron Occitanie
+33 5 65 60 89 89
collectifparentalite.millau@orange.fr

