Spectacle Vachement Belle Melle
samedi 19 septembre 2026 · Melle
Informations pratiques
Melle
Spectacle Vachement Belle
Salle Jacques Prévert Melle Deux-Sèvres
Tarif : – – 9 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Rosalie aurait pu continuer sa vie tranquille et mettre de côté son rêve d’être agricultrice, mais elle a rencontré une vache qui s’appelle Fauvette et là, une grande aventure commence. Direction l’Auvergne où, au milieu des vaches ferrandaises, elle retrouve ses racines et découvre des éleveurs guidés par la passion de cette race locale qui a bien failli disparaître. Avec ces élégantes vaches auvergnates, l’amour n’est jamais bien loin… et des surprises l’attendent.
Un seule-en-scène authentique, captivant et tendre, inspiré d’histoires vraies de paysans auvergnats. De et par Véronique Blot, comédienne à l’âme rurale.? Un spectacle qui sent bon le foin et qui a les pattes sur terre ! .
Salle Jacques Prévert Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 91 33 veroniqueblot31@gmail.com
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English : Spectacle Vachement Belle
L’événement Spectacle Vachement Belle Melle a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Pays Mellois
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