Spectacle VACHER EN ATTENDANT L’INSTANT PRESENT à L’Improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Depuis toujours Grégory Vacher s’interroge sur le sens de la vie.

Qu’est ce qui le rendra enfin heureux de manière durable ?

L’argent ? La famille ? Un abonnement d’un an au magazine télé loisirs ? Vivre l’instant présent ? Réussir à sauter dans son slip sans tomber ? Il ne sait pas…

Il explore sans cesse… Il vient d’ailleurs de quitter le job de ses rêves de jeunesse pour retourner vivre à la campagne avec sa famille afin de tout recommencer à zéro… .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Spectacle VACHER EN ATTENDANT L’INSTANT PRESENT à L’Improviste Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-03-09 par Brive Tourisme