Spectacle VACHER EN ATTENDANT L’INSTANT PRESENT à L’Improviste Brive-la-Gaillarde

Spectacle VACHER EN ATTENDANT L’INSTANT PRESENT à L’Improviste
16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
2026-03-21
Depuis toujours Grégory Vacher s’interroge sur le sens de la vie.
Qu’est ce qui le rendra enfin heureux de manière durable ?
L’argent ? La famille ? Un abonnement d’un an au magazine télé loisirs ? Vivre l’instant présent ? Réussir à sauter dans son slip sans tomber ? Il ne sait pas…
Il explore sans cesse… Il vient d’ailleurs de quitter le job de ses rêves de jeunesse pour retourner vivre à la campagne avec sa famille afin de tout recommencer à zéro… .
16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68
