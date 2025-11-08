Spectacle Vacher En attendant l’instant présent Caméo Comédie Club Metz
Spectacle Vacher En attendant l'instant présent Caméo Comédie Club Metz samedi 8 novembre 2025.
Spectacle Vacher En attendant l’instant présent
Caméo Comédie Club 24 rue du Palais Metz Moselle
Samedi 2025-11-08 20:00:00
Depuis toujours Gregory Vacher s’interroge sur le sens de la vie.
Qu’est-ce qui le rendra enfin heureux de manière durable ? L’argent ? La famille ? Un abonnement d’un an au magazine Télé Loisirs ? Vivre l’instant présent ? Réussir à sauter dans son slip sans tomber ?
Il ne sait pas…Il explore sans cesse… Il vient d’ailleurs de quitter le job de ses rêves de jeunesse pour retourner vivre à la campagne avec sa famille afin de tout recommencer à zéro.
En l’écoutant raconter ses aventures aussi drôles qu’improbables, c’est peut être vous qui trouverez la recette du bonheur.Tout public
English :
Gregory Vacher has always wondered about the meaning of life.
What will finally make him happy in the long term? Money? A family? A year’s subscription to Télé Loisirs magazine? Living in the moment? Jumping up and down without falling over?
He doesn’t know? he’s always exploring? In fact, he’s just quit his childhood dream job and moved back to the country with his family to start all over again.
As you listen to him recount his funny and improbable adventures, you may just find the recipe for happiness.
German :
Gregory Vacher hat sich schon immer die Frage nach dem Sinn des Lebens gestellt.
Was kann ihn endlich dauerhaft glücklich machen? Das Geld? Die Familie? Ein Jahresabonnement der Zeitschrift Télé Loisirs? Den Augenblick leben? Erfolgreich in die Unterhose springen, ohne herunterzufallen?
Er weiß es nicht? Er ist ständig auf Entdeckungsreise? Er hat gerade den Job seiner Jugendträume aufgegeben, um mit seiner Familie auf dem Land neu anzufangen.
Wenn Sie ihm zuhören, wie er von seinen lustigen und unwahrscheinlichen Abenteuern erzählt, finden Sie vielleicht das Rezept für Ihr Glück.
Italiano :
Gregory Vacher si è sempre chiesto il senso della vita.
Cosa lo renderà finalmente felice a lungo termine? Il denaro? Una famiglia? Un anno di abbonamento alla rivista Télé Loisirs? Vivere il momento? Saltare su e giù senza cadere?
Non lo sa? È sempre in esplorazione? In effetti, ha appena lasciato il lavoro dei suoi sogni giovanili per tornare in campagna con la famiglia e ricominciare da capo.
Ascoltandolo raccontare le sue divertenti e improbabili avventure, potreste trovare la ricetta della felicità.
Espanol :
Gregory Vacher siempre se ha preguntado por el sentido de la vida.
¿Qué le hará finalmente feliz a largo plazo? ¿El dinero? ¿Una familia? ¿Un año de suscripción a la revista Télé Loisirs? ¿Vivir el momento? ¿Saltar sin caerse?
¿No lo sabe? ¿Siempre está explorando? De hecho, acaba de dejar el trabajo de sus sueños de juventud para volver al campo con su familia y empezar de nuevo.
Mientras le escuchas contar sus divertidas e improbables aventuras, puede que encuentres la receta de la felicidad.
