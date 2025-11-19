Spectacle Vagabonde Beaumont-Hague La Hague

Spectacle Vagabonde

Beaumont-Hague 8 Rue des Tohagues La Hague Manche

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 18:30:00

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

Compagnie du Loup-Ange MUSIQUE ET THÉÂTRE D’OBJET.

Vagabonde est une pièce sans parole de théâtre d’objet et de musique mettant en jeu le grand voyage d’une femme décidant de partir vers l’inconnu.

Cages à oiseaux, objets et matières donnent vie à cette quête initiatique, accompagnée de chants du monde et du doux son de la viole de gambe.

Apres ce voyage hors du temps, Hestia Tristani, chanteuse-manipulatrice-comédienne et Laurent Gardeux, musicien, invitent les petits à manipuler les matières et les objets du spectacle afin d’inventer leurs propres paysages imaginés ou réels.

Un voyage enveloppant de douceurs et rêveries.

Tout public à partir de 9 mois.

Durée 45 minutes. .

Beaumont-Hague 8 Rue des Tohagues La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 01 93 75 poleculturel@lahague.com

