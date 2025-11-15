Spectacle

8 Rue Talleyrand Valençay Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 10:30:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Spectacle Passe Passe Le Temps .

Spectacle pour très jeune public, clôturant le Prix Petit à Petit , rafraichissant, nuageux, venteux, ensoleillé, mais avant tout émouvant sous les arcs -en-ciel comme sous les averses ! .

8 Rue Talleyrand Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 14 38 mediatheque@mairie-valencay.fr

English :

Passe Passe Le Temps show.

German :

Schauspiel Passe Passe Le Temps .

Italiano :

Spettacolo Passe Passe Le Temps .

Espanol :

Espectáculo Passe Passe Le Temps .

L’événement Spectacle Valençay a été mis à jour le 2025-11-07 par OT Pays de Valençay