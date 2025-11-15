Spectacle Valençay
Spectacle Valençay samedi 15 novembre 2025.
Spectacle
8 Rue Talleyrand Valençay Indre
Début : 2025-11-15 10:30:00
fin : 2025-11-15
2025-11-15
Spectacle Passe Passe Le Temps .
Spectacle pour très jeune public, clôturant le Prix Petit à Petit , rafraichissant, nuageux, venteux, ensoleillé, mais avant tout émouvant sous les arcs -en-ciel comme sous les averses ! .
8 Rue Talleyrand Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 14 38 mediatheque@mairie-valencay.fr
English :
Passe Passe Le Temps show.
German :
Schauspiel Passe Passe Le Temps .
Italiano :
Spettacolo Passe Passe Le Temps .
Espanol :
Espectáculo Passe Passe Le Temps .
