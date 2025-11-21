Spectacle Valençay

Spectacle

Les Danchieuses Étoiles une comédie ruralo-parigote hilarante et touchante qui vous fera bêler de rire…

La vie est parfois pleine de surprises et ce n’est pas Mel ou Kim qui diront le contraire. Rien ne les destinait à se rencontrer et pourtant !Alors que tout les oppose, Mel, la rurale débrouillarde, et Kim, la citadine sophistiquée vont devoir collaborer pour créer un spectacle de danse. Entre rêve et cauchemar, il n’y a qu’un pas…de danse ! Une comédie de et avec Mélissa Chatelet et Barbara Grassi. 15 .

37 Place du Champ de Foire Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 6 62 08 70 40

English :

Les Danchieuses Étoiles is a hilarious and touching rural comedy that will have you bleating with laughter…

German :

Les Danchieuses Étoiles eine urkomische und anrührende Komödie aus dem ländlich-parigolischen Raum, die Sie vor Lachen blöken lässt…

Italiano :

Les Danchieuses Étoiles è una commedia rurale esilarante e commovente che vi farà sanguinare dalle risate…

Espanol :

Les Danchieuses Étoiles es una comedia rural hilarante y conmovedora que te hará balar de risa…

