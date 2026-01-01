Spectacle Valençay

Spectacle

8 Rue Talleyrand Valençay Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 18:30:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Nuit de la lecture Nuit dans la lumière .

Petit conte écologique. Peur de la nuit, peur du noir, peur de s’endormir … Si la nuit est souvent source de terreur chez les enfants, elle peut être aussi un univers à découvrir. Comme un morceau de nuit, découpé dans son étoffe une femme, dans le silence et la nuit, observe le ciel. Elle se souvient … Peu à peu elle convoque imagination pour nous mener sur le même chemin des mystère de la nuit et de sa fabuleuse faune nocturne. Théâtre visuel, d’ombres et d’objets. Avec la Cie des Voyageurs éphémère La Grange au Blas-Blas. .

8 Rue Talleyrand Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 14 38 mediatheque@mairie-valencay.fr

English :

Passe Passe Le Temps show.

