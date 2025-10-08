SPECTACLE VALÉRIE LEMERCIER Béziers

SPECTACLE VALÉRIE LEMERCIER

Traverse de Colombiers Béziers Hérault

Tarif : 39 – 39 – 56 EUR

Début : 2025-10-08

fin : 2025-10-08

2025-10-08

Valérie Lemercier, comédienne et réalisatrice, célèbre pour ses rôles comiques au cinéma, ses comédies à succès et ses chansons interprétées en duo.

Née à Dieppe en 1964, Valérie Lemercier débute à la télévision en 1988 dans la série Palace. Au cinéma, elle excelle dans les rôles comiques, remportant deux César du meilleur second rôle en 1994 pour « Les Visiteurs » et en 2007 pour « Fauteuils d’orchestre » de Danièle Thompson. À la fin des années 90, elle se lance dans l’écriture et la réalisation de comédies populaires, jouant le rôle principal dans « Le Derrière » et « Palais Royal ! » , deux grands succès. Valérie Lemercier exprime aussi son talent dans la chanson, interprétant notamment « Pourquoi tu t’en vas ? » en duo avec Christophe Willem et « Le Coup de soleil » avec Philippe Delerm.

Traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 76 76

English :

Valérie Lemercier, actress and director, famous for her comic film roles, hit comedies and duet songs.

German :

Valérie Lemercier, Schauspielerin und Regisseurin, berühmt für ihre komischen Filmrollen, ihre erfolgreichen Komödien und ihre im Duett vorgetragenen Lieder.

Italiano :

Valérie Lemercier, attrice e regista, famosa per i suoi ruoli comici, le commedie di successo e i duetti.

Espanol :

Valérie Lemercier, actriz y directora, famosa por sus papeles cómicos en el cine, sus comedias de éxito y sus canciones a dúo.

