Spectacle « VAPEURS »

Salle Cabrales 8 Route de Saint-Caprais Sadirac Gironde
Tarif : 3 – 3 – 9 EUR
Tarif réduit
Début : 2025-10-10
fin : 2025-10-10
2025-10-10
Une épopée intime et burlesque. Une invitation à recevoir les confidences d’une femme à l’heure où commence son invisibilité. À la fois clown et conteuse, elle retraverse les étapes de sa vie réglée… déréglée !? Et si on chantait les louanges de la femme ménopausée. Un spectacle tendre, drôle et puissant… à ne pas manquer. Dans le cadre d’Octobre rose un pourcentage de la billetterie sera reversé à la Ligue contre le cancer de Gironde. De et avec Pauline BLAIS. .
Salle Cabrales 8 Route de Saint-Caprais Sadirac 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 30 62 29 infomairie@sadirac.fr
