Spectacle « VAPEURS » Salle Cabrales Sadirac

Spectacle « VAPEURS » Salle Cabrales Sadirac vendredi 10 octobre 2025.

Spectacle « VAPEURS »

Salle Cabrales 8 Route de Saint-Caprais Sadirac Gironde

Tarif : 3 – 3 – 9 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

Une épopée intime et burlesque. Une invitation à recevoir les confidences d’une femme à l’heure où commence son invisibilité. À la fois clown et conteuse, elle retraverse les étapes de sa vie réglée… déréglée !? Et si on chantait les louanges de la femme ménopausée. Un spectacle tendre, drôle et puissant… à ne pas manquer. Dans le cadre d’Octobre rose un pourcentage de la billetterie sera reversé à la Ligue contre le cancer de Gironde. De et avec Pauline BLAIS. .

Salle Cabrales 8 Route de Saint-Caprais Sadirac 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 30 62 29 infomairie@sadirac.fr

English : Spectacle « VAPEURS »

German : Spectacle « VAPEURS »

Italiano :

Espanol : Spectacle « VAPEURS »

L’événement Spectacle « VAPEURS » Sadirac a été mis à jour le 2025-09-16 par OT de l’Entre-deux-Mers