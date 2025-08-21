Spectacle Vauban, la Citadelle, Arras Arras

Tarif : – –

Début : 2025-08-21

fin : 2025-08-24

2025-08-21

Du 21 au 24 août 2025

Laissez-vous transporter au XVIIème siècle et venez découvrir la fabuleuse histoire de Sébastien Le Prestre, Marquis de Vauban !

Du siège d’Arras par les Espagnols à la construction de la Citadelle, des personnages hauts en couleurs, des danses, des combats, des chevaux, des costumes flamboyants et un carrosse majestueux vous entraînent dans une parenthèse hors du temps, dans l’enceinte exceptionnelle de cette citadelle, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, à découvrir ou redécouvrir autrement !

Pour une immersion totale au coeur de l’histoire du Pays d’Artois, un village du XVIIème siècle s’animera place d’Armes. Il donnera vie à des scènes d’époques, dévoilera des métiers d’antan et parmi bien d’autres découvertes, proposera une auberge où il fera bon venir se désaltérer et prendre un en-cas (restauration rapide).

Village, animations historiques sur la place d’Armes et exposition en libre accès.



Informations pratiques

1h30 de spectacle | 6 représentations

> Jeudi 21 août 18h

> Vendredi 22 août 11h et 18h

> Samedi 23 août 11h et 18h

> Dimanche 24 août 11h

Billetterie en ligne sur artoisculturenature.fr

ACCÈS :

Le spectacle est tenu sur la place d’Armes, à la Citadelle d’Arras, Boulevard du Général de Gaulle. Stationnement obligatoire à l’extérieur de la citadelle sur le parking gratuit fléché boulevard du Général de Gaulle (sauf PMR). Entrée à pied par la Porte Royale. Un parking PMR dans la citadelle est dédié aux personnes à mobilité réduite.

Très jeunes enfants déconseillés. Le chapeau ou la casquette sont à prévoir en cas de grand soleil. La cape de pluie ou le poncho sont recommandés en cas de pluie afin de ne pas gêner les autres spectateurs. .

Boulevard du Général De Gaulle

Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 51 29 61 acncitadelle@orange.fr

