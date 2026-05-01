Spectacle Veici Ven ! Noalhac Sébrazac

Sébrazac

Spectacle Veici Ven !

Noalhac GAEC Alaux Sébrazac Aveyron

Tarif : – – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Avec Malika Verlaguet et Céline Mistral

Conte, chant, poésie

Venez partager un regard sensible posé sur le monde de l’élevage, qui interroge l’Aubrac, ses racines paysannes et son devenir.

L’une est une chanteuse et comédienne extravagante, l’autre est une conteuse sémillante. Dans Veici Ven !, elles mêlent leurs arts et leur énergie communicative pour faire pétiller la langue occitane et vous raconter l’histoire d’une éleveuse et de sa rencontre insolite avec une bête à cornes.

Leur récit a été créé à partir de rencontres et d’entretiens avec des éleveuses et éleveurs de l’Aubrac. Les liens à la terre, aux bêtes, et les réalités parfois rudes de ce métier y sont racontés avec fidélité, tendresse, humour et poésie. Nourri de témoignages réels, Il émeut et questionne, toujours avec respect, les pratiques agricoles actuelles.

Un spectacle à la ferme, en occitan et en français (compréhensible de toutes et tous), par Céline Mistral & Malika Verlaguet !

De et avec Céline Mistral et Malika Verlaguet

Regard extérieur Sarah Carlini

Poèmes Hortense Raynal

Production Sirventés

Durée 1 h

à partir de 6 ans 5 .

Noalhac GAEC Alaux Sébrazac 12190 Aveyron Occitanie +33 5 65 48 33 90 lafermedemayrinhac@gmail.com

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English :

With Malika Verlaguet and Céline Mistral

L’événement Spectacle Veici Ven ! Sébrazac a été mis à jour le 2026-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)