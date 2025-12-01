Spectacle Veillée au Hameau Saint-Maurice-des-Noues

Saint-Maurice-des-Noues Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 18:30:00

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Veillée au Hameau Soirées de spectacle chez l’habitant

Mise en œuvre par Céline Cossard.

Les vendredis à 18h30.

Le vendredi 19 décembre à 18h30 à Saint-Maurice-des-Noues chez Stéphanie et Fabien. Réservations au 06 33 46 21 14.

Lieu de rendez-vous précisé au moment de la réservation.

Avec la Brigade d’Intervention Contée et les artistes surprises en alternance Jérôme Aubineau, Thierry Beneteau, Bernadète Bidaude, Laurent Carudel, Céline Espardellier, Ludovic Hellet et Mathieu Trichet.

Entrée libre, dons appréciés.

Scène ouverte et buffet partagé.

Une production de la compagnie La Fabrique des Échos.

Avec le soutien de la MSA Loire-Atlantique Vendée et le FDVA. .

Saint-Maurice-des-Noues 85120 Vendée Pays de la Loire +33 6 33 46 21 14

English :

Veillée au Hameau Evening shows at local homes

German :

Nachtwache im Hameau Showabende bei Einheimischen

Italiano :

Serate nel borgo Spettacoli serali nelle case degli abitanti della zona

Espanol :

Veladas en el Hamlet Espectáculos nocturnos en casas de vecinos

L’événement Spectacle Veillée au Hameau Saint-Maurice-des-Noues Saint-Maurice-des-Noues a été mis à jour le 2025-10-09 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin