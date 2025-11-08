Spectacle Vendredi ou la vie sauvage Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence
Spectacle Vendredi ou la vie sauvage Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence samedi 8 novembre 2025.
Spectacle Vendredi ou la vie sauvage
Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence Drôme
Tarif :
Date :
Début : 2025-11-08 16:00:00
fin : 2025-11-08 16:00:00
Date(s) :
2025-11-08
Vendredi ou la vie sauvage est une adaptation pour deux danseurs du chef d’œuvre initiatique de Michel Tournier.
Pièce chorégraphiée par Marco Sepulveda, avec Willy Razafimanjary et Olivier Gabrys
.
Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 23 70 mediatheque.latourmaubourg@valenceromansagglo.fr
English :
Vendredi ou la vie sauvage is an adaptation for two dancers of Michel Tournier?s initiatory masterpiece.
Choreographed by Marco Sepulveda, with Willy Razafimanjary and Olivier Gabrys
German :
Freitag oder das wilde Leben ist eine Adaption von Michel Tourniers Meisterwerk über die Initiation für zwei Tänzer.
Choreographiert von Marco Sepulveda, mit Willy Razafimanjary und Olivier Gabrys
Italiano :
Vendredi ou la vie sauvage è un adattamento per due danzatori del capolavoro iniziatico di Michel Tournier.
Coreografato da Marco Sepulveda, con Willy Razafimanjary e Olivier Gabrys
Espanol :
Vendredi ou la vie sauvage es una adaptación para dos bailarines de la obra maestra iniciática de Michel Tournier.
Coreografía de Marco Sepúlveda, con Willy Razafimanjary y Olivier Gabrys
