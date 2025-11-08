Spectacle Vendredi ou la vie sauvage Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence

Spectacle Vendredi ou la vie sauvage

Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence Drôme

Début : 2025-11-08 16:00:00

fin : 2025-11-08 16:00:00

2025-11-08

Vendredi ou la vie sauvage est une adaptation pour deux danseurs du chef d’œuvre initiatique de Michel Tournier.



Pièce chorégraphiée par Marco Sepulveda, avec Willy Razafimanjary et Olivier Gabrys

.

English :

Vendredi ou la vie sauvage is an adaptation for two dancers of Michel Tournier?s initiatory masterpiece.



Choreographed by Marco Sepulveda, with Willy Razafimanjary and Olivier Gabrys

German :

Freitag oder das wilde Leben ist eine Adaption von Michel Tourniers Meisterwerk über die Initiation für zwei Tänzer.



Choreographiert von Marco Sepulveda, mit Willy Razafimanjary und Olivier Gabrys

Italiano :

Vendredi ou la vie sauvage è un adattamento per due danzatori del capolavoro iniziatico di Michel Tournier.



Coreografato da Marco Sepulveda, con Willy Razafimanjary e Olivier Gabrys

Espanol :

Vendredi ou la vie sauvage es una adaptación para dos bailarines de la obra maestra iniciática de Michel Tournier.



Coreografía de Marco Sepúlveda, con Willy Razafimanjary y Olivier Gabrys

