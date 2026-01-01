Spectacle Venez donc dîner ce soir Théâtre Bernard Blier Pontarlier
Spectacle Venez donc dîner ce soir Théâtre Bernard Blier Pontarlier vendredi 27 février 2026.
Spectacle Venez donc dîner ce soir
Théâtre Bernard Blier 5 Rue de la Halle Pontarlier Doubs
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27 20:30:00
fin : 2026-02-28 22:30:00
Date(s) :
2026-02-27 2026-02-28 2026-03-01 2026-04-17 2026-04-18
Organisé par Yacapa théâtre.
En première partie ouverture du spectacle avec les Marmottes A nous le jardin et en seconde partie une pièce de Frédéric Allard Venez donc dine ce soir Entre une grand-mère sans filtre, une sœur insolente, un frère catastrophique, une cousine envahissante et des voisines qui se mêlent de tout ! Billetterie en ligne. .
Théâtre Bernard Blier 5 Rue de la Halle Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 33 00 40 contact@yacapa-theatre.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle Venez donc dîner ce soir
L’événement Spectacle Venez donc dîner ce soir Pontarlier a été mis à jour le 2026-01-01 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS