Spectacle Venez donc dîner ce soir Théâtre Bernard Blier Pontarlier

Spectacle Venez donc dîner ce soir

Théâtre Bernard Blier 5 Rue de la Halle Pontarlier Doubs

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Début : 2026-02-27 20:30:00

fin : 2026-02-28 22:30:00

2026-02-27 2026-02-28 2026-03-01 2026-04-17 2026-04-18

Organisé par Yacapa théâtre.

En première partie ouverture du spectacle avec les Marmottes A nous le jardin et en seconde partie une pièce de Frédéric Allard Venez donc dine ce soir Entre une grand-mère sans filtre, une sœur insolente, un frère catastrophique, une cousine envahissante et des voisines qui se mêlent de tout ! Billetterie en ligne. .

Théâtre Bernard Blier 5 Rue de la Halle Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 33 00 40 contact@yacapa-theatre.fr

