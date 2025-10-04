Spectacle Verino Amiens

Spectacle Verino Amiens samedi 4 octobre 2025.

Spectacle Verino

Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme

Tarif : 44 – 44 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 20:30:00

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Verino explore une nouvelle fois la complexité des tensions qui nous habitent.

Ancré dans le sol mais les pieds dans le vide, il navigue avec agilité pour tenter de

trouver un peu de stabilité au milieu des turbulences de notre époque.

Et c’est pas facile. Oh que non… On ne fait pas de balade sur un cheval fougueux.

On fait du rodéo.

Avenue de l’Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France ot@amiens-metropole.com

English :

Verino once again explores the complexity of the tensions within us all.

Anchored to the ground but with his feet in the void, he nimbly navigates his way

stability amid the turbulence of our times.

And it’s not easy. No, it isn’t You don’t go for a ride on a spirited horse.

This is a rodeo.

German :

Verino erkundet erneut die Komplexität der Spannungen in uns.

Mit dem Boden verankert, aber mit den Füßen in der Luft, navigiert er flink, um zu versuchen, eine

inmitten der Turbulenzen unserer Zeit ein wenig Stabilität zu finden.

Und das ist nicht einfach. Ach was soll’s? Man reitet nicht auf einem feurigen Pferd.

Wir reiten Rodeo.

Italiano :

Verino esplora ancora una volta la complessità delle tensioni presenti in ognuno di noi.

Ancorato a terra ma con i piedi nel vuoto, naviga con agilità nel tentativo di trovare un po’ di stabilità in mezzo alla turbolenza dei nostri tempi

stabilità in mezzo alla turbolenza dei nostri tempi.

E non è facile. Oh no, non lo è? Non si va a fare una cavalcata su un cavallo vivace.

Questo è un rodeo.

Espanol :

Verino explora una vez más la complejidad de las tensiones que todos llevamos dentro.

Anclado en la tierra pero con los pies en el vacío, navega con agilidad en un intento de encontrar cierta estabilidad en medio de las turbulencias de nuestro tiempo

estabilidad en medio de la turbulencia de nuestros tiempos.

Y no es fácil. Oh no, ¿no lo es? No se va de paseo en un caballo brioso.

Esto es un rodeo.

L’événement Spectacle Verino Amiens a été mis à jour le 2024-11-28 par OT D’AMIENS