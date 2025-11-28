Spectacle Verino CS 81144 Montluçon

Spectacle Verino CS 81144 Montluçon vendredi 28 novembre 2025.

Spectacle Verino

CS 81144 Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon Allier

Début : Vendredi 2025-11-28 20:30:00

Ancré dans le sol mais les pieds dans le vide, il navigue avec agilité pour tenter de trouver un peu de stabilité au milieu des turbulences de notre époque.

Et c’est pas facile. Oh que non on ne fait pas de balade sur un cheval fougueux.

On fait du rodéo.

CS 81144 Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 08 14 40 contact@centreathanor.com

English :

Anchored to the ground but with his feet in the void, he navigates with agility, trying to find some stability in the midst of the turbulence of our times.

And it’s not easy. Oh no, we’re not taking a ride on a spirited horse.

We’re rodeoing.

German :

Mit dem Boden verankert, aber mit den Füßen im Vakuum, navigiert er wendig und versucht, inmitten der Turbulenzen unserer Zeit ein wenig Stabilität zu finden.

Und das ist nicht einfach. Oh nein, wir machen keinen Ausritt auf einem feurigen Pferd.

Wir reiten Rodeo.

Italiano :

Ancorato a terra ma con i piedi nel vuoto, naviga con agilità, cercando di trovare un po’ di stabilità in mezzo alla turbolenza dei nostri tempi.

E non è facile. Oh no, non stiamo facendo una cavalcata su un cavallo vivace.

Stiamo facendo rodeo.

Espanol :

Anclado a tierra pero con los pies en el vacío, navega con agilidad, tratando de encontrar un poco de estabilidad en medio de las turbulencias de nuestro tiempo.

Y no es fácil. Oh no, no estamos dando un paseo en un caballo brioso.

Estamos haciendo rodeo.

