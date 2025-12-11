Spectacle Vers la croix Paray-le-Monial
Spectacle Vers la croix Paray-le-Monial samedi 14 février 2026.
Spectacle Vers la croix
Salle Sainte-Marguerite Marie Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 17:15:00
fin : 2026-02-14 19:00:00
Date(s) :
2026-02-14
VERS LA CROIX ! est un spectacle qui mêle théâtre, musique et peinture autour du Chemin de la Croix de Paul Claudel. Nous voulons faire vivre au spectateur une expérience unique de la Passion du Christ en unifiant nos trois arts. Il en résulte une performance intense et novatrice qui invite le spectateur à méditer et à contempler. Chaque geste, chaque note, chaque coup de pinceau dialogue pour créer une communion artistique au service du mystère de la Croix. .
Salle Sainte-Marguerite Marie Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 10 92
English : Spectacle Vers la croix
L’événement Spectacle Vers la croix Paray-le-Monial a été mis à jour le 2025-12-11 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I