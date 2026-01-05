Spectacle Vers l’infini (mais pas au-delà…) Aiffres

Spectacle Vers l’infini (mais pas au-delà…)

435 Rue de l’Église Aiffres Deux-Sèvres

Tarif : – – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Éric Lagadec, astrophysicien sérieux (mais pas trop), et Guillaume Meurice, spécialiste autoproclamé de la bêtise humaine (terrain qu’il pratique assidûment), nous invitent à explorer deux infinis l’Univers et la connerie. Entre galaxies lointaines, exoplanètes mystérieuses, milliardaires pressés d’aller dans l’espace, matière noire et parfois grise, le duo mêle science, autodérision et absurde. On rit, on apprend, on s’interroge sur notre place dans le cosmos… et sur nos limites intellectuelles. Un voyage cosmique et délicieusement idiot.

Dès 12 ans.

Durée 1h20

Lieu Espace Tartalin à Aiffres .

435 Rue de l’Église Aiffres 79230 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

