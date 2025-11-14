PASSAGE EN REVUE Vibraye

PASSAGE EN REVUE

Quai des Arts Vibraye Sarthe

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 20:30:00

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Passage en revue est un hommage au cabaret et au music-hall, oui… mais pas seulement !

Prenant comme point de départ son étonnant passé de meneuse de revue aux Folies Bergère, Estelle Danière nous convie dans les coulisses de sa vie de femme et d’artiste. Entre drôleries, émotion et tendresse, elle évoque aussi bien le directeur d’un théâtre à l’humour ravageur, sa mère chanteuse et tragédienne à ses heures, son amour pour un danseur polonais musclé, une grand-mère trompe-la-mort, ou encore la périlleuse descente d’escalier et les douches mixtes du mythique établissement !

Dans un show en forme de music-hall de poche, mêlant heures de gloire et amères défaites, chacune des 20 chansons donne naissance à un véritable tableau chanté, dansé, mais aussi parlé. Avec la complicité de son pianiste, Estelle Danière réalise tout en charme et élégance une sorte d’effeuillage musical ou de strip-tease textuel pour ainsi dire !

Mise en scène Flannan Obé

Avec Estelle Danière

et

Philippe Brocard

ou Raphaël Bancou .

Quai des Arts Vibraye 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 60 27

English :

Passage en revue is a tribute to cabaret and music hall, yes… but not only!

German :

Passage en revue ist eine Hommage an das Kabarett und die Music Hall, ja aber nicht nur!

Italiano :

Passage en revue è un omaggio al cabaret e al music-hall, sì… ma non solo!

Espanol :

Passage en revue es un homenaje al cabaret y al music hall, sí… ¡pero no sólo eso!

