Spectacle Victor et le Ukulélé CCM Jean Gagnant Limoges
Spectacle Victor et le Ukulélé CCM Jean Gagnant Limoges jeudi 26 mars 2026.
Spectacle Victor et le Ukulélé
CCM Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26
fin : 2026-03-26
Date(s) :
2026-03-26 2026-03-27
JM France, en partenariat avec le théâtre de Châtel-Guyon la Maison de l’Ouradou, propose le spectacle Victor et le Ukulélé . Il s’agit d’un conte mis en chansons par des artistes.
Victor est un garçon de sept ans comme les autres, ou presque… Il a un problème de taille , dans tous les sens du terme ! Il est si petit que ses camarades le remarquent à peine, ou alors se moquent de lui. Jusqu’au jour où une rencontre avec un drôle d’instrument, à peine plus petit que lui, va changer le cours de sa vie.
Règlement uniquement par chèque.
Inscriptions uniquement en ligne auprès des organisateurs. .
CCM Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine tfournier@jmfrance.org
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English : Spectacle Victor et le Ukulélé
L’événement Spectacle Victor et le Ukulélé Limoges a été mis à jour le 2026-02-27 par OT Limoges Métropole