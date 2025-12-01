Spectacle vidéo féérique La Flèche
Spectacle vidéo féérique La Flèche samedi 20 décembre 2025.
Spectacle vidéo féérique
Place du Marché-au-Blé La Flèche Sarthe
Début : 2025-12-20 18:30:00
fin : 2025-12-20 23:00:00
Date(s) :
2025-12-20
Des sons, des lumières et des projections vidéos transforment l’architecture en une toile vivante avec un univers féérique,
Observez cette histoire de 10 minutes, en continu de 18h30 à 23h, sur la façade de la Halle-au-Blé. .
English :
Sound, light and video projections transform the architecture into a living canvas with an enchanting universe,
