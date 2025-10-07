Spectacle « Vieillir, une force à partager » Domitys Les Safrans Dives-sur-Mer

Spectacle « Vieillir, une force à partager » Domitys Les Safrans Dives-sur-Mer mardi 7 octobre 2025.

Spectacle « Vieillir, une force à partager »

Domitys Les Safrans 1 avenue Jean Isabelle Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-07 15:00:00

fin : 2025-10-07 16:00:00

Date(s) :

2025-10-07

Venez découvrir à la résidence Domitys Les Safrans, des saynètes pleines d’émotion, d’humour et de talent, imaginées et mises en scène par les résidents eux-mêmes !

Venez découvrir à la résidence Domitys Les Safrans, des saynètes pleines d’émotion, d’humour et de talent, imaginées et mises en scène par les résidents eux-mêmes ! .

Domitys Les Safrans 1 avenue Jean Isabelle Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 58 23 00 00

English : Spectacle « Vieillir, une force à partager »

Come and discover at Domitys Les Safrans, playlets full of emotion, humour and talent, imagined and staged by the residents themselves!

German :

Entdecken Sie in der Domitys-Residenz Les Safrans emotionale, humorvolle und talentierte Sketche, die von den Bewohnern selbst erdacht und inszeniert wurden!

Italiano :

Venite alla residenza Domitys Les Safrans e scoprite gli sketch pieni di emozioni, umorismo e talento, ideati e messi in scena dagli stessi residenti!

Espanol :

Acérquese a la residencia Domitys Les Safrans y descubra sketches llenos de emoción, humor y talento, ideados y puestos en escena por los propios residentes

L’événement Spectacle « Vieillir, une force à partager » Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Normandie Pays d’Auge