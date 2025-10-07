Spectacle « Vieillir, une force à partager » Domitys Les Safrans Dives-sur-Mer
Spectacle « Vieillir, une force à partager » Domitys Les Safrans Dives-sur-Mer mardi 7 octobre 2025.
Spectacle « Vieillir, une force à partager »
Domitys Les Safrans 1 avenue Jean Isabelle Dives-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-07 15:00:00
fin : 2025-10-07 16:00:00
Date(s) :
2025-10-07
Venez découvrir à la résidence Domitys Les Safrans, des saynètes pleines d’émotion, d’humour et de talent, imaginées et mises en scène par les résidents eux-mêmes !
Venez découvrir à la résidence Domitys Les Safrans, des saynètes pleines d’émotion, d’humour et de talent, imaginées et mises en scène par les résidents eux-mêmes ! .
Domitys Les Safrans 1 avenue Jean Isabelle Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 58 23 00 00
English : Spectacle « Vieillir, une force à partager »
Come and discover at Domitys Les Safrans, playlets full of emotion, humour and talent, imagined and staged by the residents themselves!
German :
Entdecken Sie in der Domitys-Residenz Les Safrans emotionale, humorvolle und talentierte Sketche, die von den Bewohnern selbst erdacht und inszeniert wurden!
Italiano :
Venite alla residenza Domitys Les Safrans e scoprite gli sketch pieni di emozioni, umorismo e talento, ideati e messi in scena dagli stessi residenti!
Espanol :
Acérquese a la residencia Domitys Les Safrans y descubra sketches llenos de emoción, humor y talento, ideados y puestos en escena por los propios residentes
L’événement Spectacle « Vieillir, une force à partager » Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Normandie Pays d’Auge