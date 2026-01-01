Spectacle Viendez-Voir Fraize

Spectacle Viendez-Voir

Samedi 2026-01-31 20:30:00

Créé en 1997, le groupe Viendez-Voir mêle les instruments traditionnels, accordéon, flûte à bec, percussions, clarinette, guitare, psaltérion, percussions, violon, flûte traversière et cornemuse, et propose une musique folks d’Europe, musique traditionnelle et compositions personnelles.

Danses Valse, mazurka, cercle, scottish, branles, polka, bourrée,..Tout public

12 Rue du Pont de la Forge Fraize 88230 Vosges Grand Est +33 3 29 68 36 71

English :

Formed in 1997, the Viendez-Voir group combines traditional instruments accordion, recorder, percussion, clarinet, guitar, psaltery, percussion, violin, flute and bagpipes with European folk music, traditional music and their own compositions.

Dances: waltz, mazurka, cercle, scottish, branles, polka, bourrée, etc.

