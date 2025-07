Spectacle Viens à mon anniversaire LE GRAMOPHONE Oudon

Spectacle Viens à mon anniversaire LE GRAMOPHONE Oudon mercredi 20 août 2025.

Spectacle Viens à mon anniversaire LE GRAMOPHONE

Oudon Loire-Atlantique

Début : 2025-08-20 16:30:00

fin : 2025-08-20 17:30:00

2025-08-20

Un voyage dans l’imaginaire débordant de la Cie Mi-Ride Mi-Raison, dès 4 ans.

Le Gramophone accueille ce mercredi la Cie Mi-Ride Mi-Raison qui vous présentera son spectacle « Viens à mon anniversaire ».

Martin ne fêtera qu’une fois cet anniversaire dans sa vie. Pour l’occasion, il met ses plus belles chaussures, son plus beau tee-shirt, il a même fait des cartons d’invitation.

Mais personnes ne vient, même pas Camille son meilleur copain, son voisin.

Il s’apprête à ranger sa chambre, quand d’un coup, SURPRISE! Tout le monde est là et Camille a fait comme il pouvait pour faire des cadeaux. C’est parti !

Chaque cadeau aussi étonnant soit-il, va faire voyager les spectateurs dans l’imaginaire débordant de Martin et Camille de l’épopée d’une bergère traversant montagnes, mers et forêts à la quête d’un forgeron enfermé depuis longtemps dans les geôles de la tour de l’ogre Pot de sel.

Public dès 4 ans et leurs ccompagnant.es

Durée 35 minutes

Horaires Guinguette

Du mercredi au dimanche de 14h00 à 23h00.

Buvette, restauration en terrasse et jeux mis à disposition. .

Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 60 42 71 89

English :

A journey into the overflowing imagination of Cie Mi-Ride Mi-Raison, ages 4 and up.

German :

Eine Reise in die überbordende Fantasie der Cie Mi-Ride Mi-Raison, ab 4 Jahren.

Italiano :

Un viaggio nell’immaginazione traboccante di Cie Mi-Ride Mi-Raison, dai 4 anni in su.

Espanol :

Un viaje a la imaginación desbordante de Cie Mi-Ride Mi-Raison, a partir de 4 años.

