Spectacle Vies minuscules par Philippe Bertrand Richelieu

15 Grande Rue Richelieu Indre-et-Loire
Début : Dimanche 2026-03-22
Représentation de la Vie d’André Dufourneau , chapitre inaugural du livre Vies minuscules de Pierre Michon, proposée par le comédien Philippe Bertrand.
Réservation conseillée richelieu17e21e@gmail.com
English :
Performance of Vie d’André Dufourneau , the opening chapter of Pierre Michon’s book Vies minuscules , by actor Philippe Bertrand.
Booking recommended: richelieu17e21e@gmail.com
