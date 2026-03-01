Spectacle Vies minuscules par Philippe Bertrand Richelieu

15 Grande Rue Richelieu Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-03-22
fin : 2026-03-22

Date(s) :
2026-03-22

Représentation de la Vie d’André Dufourneau , chapitre inaugural du livre Vies minuscules de Pierre Michon, proposée par le comédien Philippe Bertrand.
Réservation conseillée richelieu17e21e@gmail.com
15 Grande Rue Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire   richelieu17e21e@gmail.com

English :

Performance of Vie d’André Dufourneau , the opening chapter of Pierre Michon’s book Vies minuscules , by actor Philippe Bertrand.
Booking recommended: richelieu17e21e@gmail.com

