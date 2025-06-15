Spectacle Viktor Vincent Fantastik Saint-Dizier
Spectacle Viktor Vincent Fantastik Saint-Dizier mercredi 1 avril 2026.
Spectacle Viktor Vincent Fantastik
Les Fuseaux Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : 36 – 36 – 36 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01
Tout public
Dans son nouveau seul en scène, Viktor Vincent passe de l’autre côté du miroir pour vous offrir en direct l’expérience du merveilleux et du fantastique. Dans une atmosphère feutrée et intime, Viktor vous raconte d’incroyables histoires et joue avec votre imagination grâce à ses expériences totalement hallucinantes! .
Les Fuseaux Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 66
