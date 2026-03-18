Spectacle Villes en Scène En Cavale Place Sainte-Anne Bricquebec-en-Cotentin

Spectacle Villes en Scène En Cavale

Place Sainte-Anne BRICQUEBEC Bricquebec-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 20:30:00

fin : 2026-04-01 22:00:00

Date(s) :

2026-04-01

Musiques du monde 1h30 | Tout public, dès 6 ans.

Un coup de foudre musical et humain ! Mélissa Zantman partage avec TRAM, le goût joyeux de chanter et d’offrir au public un concert généreux et festif.

En cavale est un projet vagabond l’histoire d’une rencontre éphémère qui ne pouvait pas le rester. Six musiciens-chanteurs réunis pour créer un répertoire inédit de chants du monde et de compositions originales, et qui n’ont pas voulu se quitter.

Déluges sonores improvisés, chansons endiablées, douces complaintes nostalgiques, les voix se mêlent dans un torrent de langues voyageuses bulgare, finnois, italien, géorgien, hongrois, hébreu…

Mélissa Zantman, chanteuse espiègle et rayonnante, propose à TRAM une nouvelle écoute et un travail vocal approfondi, alliant puissance et finesse. Certains virages harmoniques sont bien serrés, alors TRAM attache sa ceinture et fonce en conservant son énergie décomplexée, instaurant une complicité joyeuse et organique. Un concert d’une incroyable intensité !

https://villes-en-scene.manche.fr/programmation/en-cavale/ .

Place Sainte-Anne BRICQUEBEC Bricquebec-en-Cotentin 50260 Manche Normandie +33 2 33 87 24 09 marielle.ollivier@bricquebec.fr

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English : Spectacle Villes en Scène En Cavale

L’événement Spectacle Villes en Scène En Cavale Bricquebec-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Cotentin Le Clos du Cotentin