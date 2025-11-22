Spectacle Vincent Dedienne Centre Culturel Guy Gambu Saint-Marcel

Spectacle Vincent Dedienne

Centre Culturel Guy Gambu 1 rue Jules Ferry Saint-Marcel Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 20:30:00

fin : 2025-11-22 22:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Vincent Dedienne a des amis chanteurs. Ces chanteurs écrivent des chansons. Comme ce sont des

amis, ils ont écrit des chansons à Vincent. Et comme Vincent est leur ami et bien qu’il ne soit pas

tout à fait chanteur Vincent chante ces chansons en concert.

“Pendant que je jouais mon one-man-show Un soir de gala, j’ai eu l’idée de demander à des artistes

que j’aime de choisir chacun un sketch ou un moment du spectacle et d’en faire une chanson.

D’écrire la version musicale, la face mélancolique de chacun de mes personnages.

C’est donc ça, Un lendemain soir de gala ce sont des chansons offertes par Alex Beaupain, Jeanne

Cherhal, Vincent Delerm, Juliette, Pierre Lapointe Tim Dup, Albin de la Simone etc… et que je vous

offre à mon tour. .

Centre Culturel Guy Gambu 1 rue Jules Ferry Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 64 34 64

English : Spectacle Vincent Dedienne

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle Vincent Dedienne Saint-Marcel a été mis à jour le 2025-09-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération