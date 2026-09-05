Spectacle Virevoltés d’automne : Cie Joe Sature et ses joyeux osselets à la Halle à Vire Normandie La Halle Michel Drucker Vire Normandie
vendredi 16 octobre 2026 · La Halle Michel Drucker · Vire Normandie
Informations pratiques
Vire Normandie
Spectacle Virevoltés d’automne : Cie Joe Sature et ses joyeux osselets à la Halle à Vire Normandie
La Halle Michel Drucker 44 Rue des Halles Vire Normandie Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 20:30:00
fin : 2026-10-16
Date(s) :
2026-10-16
Retrouvez le spectacle de la Cie Joe Sature « The Récital » pour les Virevoltés d’automne ! Avant cela, soirée d’inauguration du piano bar de la Halle. Réservation conseillée par mail ou billetterie sur place le jour même dans la limite des places disponibles.
Retrouvez le spectacle de la Cie Joe Sature « The Récital » pour les Virevoltés d’automne ! Avant cela, soirée d’inauguration du piano bar de la Halle. Réservation conseillée par mail ou billetterie sur place le jour même dans la limite des places disponibles. .
La Halle Michel Drucker 44 Rue des Halles Vire Normandie 14500 Calvados Normandie lahalle@virenormandie.fr
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English : Spectacle Virevoltés d’automne : Cie Joe Sature et ses joyeux osselets à la Halle à Vire Normandie
Don’t miss Cie Joe Sature’s show “The Récital” as part of the Virevoltés d’automne festival! Before that, there’ll be an opening night celebration at the Halle’s piano bar. Booking is recommended by email or at the box office on the day, subject to availability.
L’événement Spectacle Virevoltés d’automne : Cie Joe Sature et ses joyeux osselets à la Halle à Vire Normandie Vire Normandie a été mis à jour le 2026-09-05 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie
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