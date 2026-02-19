Spectacle Viriles Compagnie Kynlaus Entre2Vives Brabois Campus Brabois Santé Vandœuvre-lès-Nancy

Spectacle Viriles Compagnie Kynlaus Entre2Vives Brabois

Campus Brabois Santé 9 Avenue de la Forêt de Haye Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-03-09 13:30:00

fin : 2026-03-09 13:30:00

Date(s) :

2026-03-09

Version courte et en plein air de “Viriles”, la pièce chorégraphique de la compagnie Kynlaus avec 5 danseuses qui explorent les codes de la virilité, de la sensibilité et de la liberté d’être soi.

En brouillant les frontières du genre, “Viriles” questionne les injonctions faites aux hommes et interroge nos représentations du masculin et du féminin. À travers une gestuelle à la fois brute et délicate, la pièce met en lumière la tension entre puissance et vulnérabilité, entre normes sociales et vérités intimes.

C’est une danse où les genres s’endorment et où les âmes se réveillent.

Programme complet du festival sur le le site internet.Tout public

English :

A short, open-air version of Viriles , the choreographic work by Compagnie Kynlaus, with 5 dancers exploring the codes of virility, sensitivity and the freedom to be oneself.

By blurring the boundaries of gender, Viriles? questions the injunctions imposed on men and interrogates our representations of the masculine and feminine. Through movements both raw and delicate, the piece highlights the tension between power and vulnerability, between social norms and intimate truths.

It’s a dance where genders fall asleep and souls awaken.

Full festival program on the website.

