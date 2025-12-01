Spectacle Viscum BP 40287 Angoulême
Spectacle Viscum BP 40287 Angoulême mardi 16 décembre 2025.
Spectacle Viscum
BP 40287 Avenue des Maréchaux Angoulême Charente
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-16 19:00:00
fin : 2025-12-18
Date(s) :
2025-12-16
Jazz, blues, pop, électro ? La pianiste et chanteuse Sarah McCoy, diva charismatique et grande prêtresse de La Nouvelle-Orléans, fusionne tous les genres dans sa musique tellurique, vibrante d’intensité.
BP 40287 Avenue des Maréchaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 61 infos@theatre-angouleme.org
English :
Jazz, blues, pop, electro? Pianist and singer Sarah McCoy, charismatic diva and « high priestess » of New Orleans, fuses all genres in her telluric music, vibrating with intensity.
German :
Jazz, Blues, Pop, Elektro? Die Pianistin und Sängerin Sarah McCoy, charismatische Diva und « Hohepriesterin » von New Orleans, verschmilzt alle Genres in ihrer tellurischen Musik, die vor Intensität vibriert.
Italiano :
Jazz, blues, pop, electro? La pianista e cantante Sarah McCoy, diva carismatica e « sacerdotessa » di New Orleans, fonde tutti i generi nella sua musica tellurica, vibrante di intensità.
Espanol :
¿Jazz, blues, pop, electro? La pianista y cantante Sarah McCoy, carismática diva y « gran sacerdotisa » de Nueva Orleans, fusiona todos los géneros en su música telúrica, que vibra con intensidad.
