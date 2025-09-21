Spectacle : visite de façade – Le Méridien #2 Le Méridien Val-de-la-Haye

Spectacle : visite de façade – Le Méridien #2 Dimanche 21 septembre, 14h00, 15h00, 16h00 Le Méridien Seine-Maritime

Durée 30 min, participation libre.

Visite de Façade – Le Méridien #2

par le Collectif Embuscade

Depuis 2024, les artistes du Collectif Embuscade invitent les curieux·euses à découvrir autrement les lieux P/Matrimoniaux de son territoire. Le Méridien #1 retrace une partie de l’histoire réel de ce lieu emblématique du Val-de-la-Haye. Le Méridien #2 explore la part surnaturelle du bâtiment et les fantômes qui l’habitent.

Le Méridien Quai Cavelier de la Salle, 76380 Val-de-la-Haye Val-de-la-Haye 76380 Seine-Maritime Normandie 07 83 51 51 31 https://www.collectif-embuscade.com [{« link »: « https://www.collectif-embuscade.com/visite-de-fa%C3%A7ade »}] Transport en commun possible (arrêt Mairie Val de la Haye).

Accès possible par la piste cyclable partant de Rouen en direction de Val de la Haye.

Stationnements gratuits à proximité.

