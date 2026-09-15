Spectacle : visite théâtralisée « Les dames de l’abbaye » | Journées du Patrimoine Place Reine Mathilde Caen

Informations pratiques

Caen

Spectacle : visite théâtralisée « Les dames de l’abbaye » | Journées du Patrimoine

Place Reine Mathilde Abbaye aux Dames Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:30:00

fin : 2026-09-18 22:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Au cours d’une pièce de théâtre en déambulation, les parcours saisissants des plus éminentes dames de l’abbaye sont évoqués. De quoi passer un excellent moment plein d’humour et d’Histoire(s), accompagné de trois comédiens en plein forme !

Au cours d’une pièce de théâtre en déambulation, les parcours saisissants des plus éminentes dames de l’abbaye sont évoqués. De quoi passer un excellent moment plein d’humour et d’Histoire(s), accompagné de trois comédiens en plein forme ! (par la compagnie La Belle Envolée) Durée 1h30. .

Place Reine Mathilde Abbaye aux Dames Caen 14000 Calvados Normandie abbayeauxdames@normandie.fr

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English : Spectacle : visite théâtralisée « Les dames de l’abbaye » | Journées du Patrimoine

During a walk-around theatre performance, the remarkable life stories of the abbey’s most distinguished ladies are brought to life. It’s sure to be a brilliant time, full of humour and history (and stories), accompanied by three actors in top form!

L’événement Spectacle : visite théâtralisée « Les dames de l’abbaye » | Journées du Patrimoine Caen a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer