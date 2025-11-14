Spectacle visuel et sonore Minimus Place du jumelage Ruffec

Spectacle visuel et sonore Minimus

Place du jumelage La Canopée Ruffec Charente

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 18:30:00

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Une expérience immersive et joyeuse pour petits dès 18 mois.

Place du jumelage La Canopée Ruffec 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 31 05 42

English :

An immersive, joyful experience for children from 18 months.

German :

Ein immersives und fröhliches Erlebnis für Kleine ab 18 Monaten.

Italiano :

Un’esperienza coinvolgente e gioiosa per bambini dai 18 mesi in su.

Espanol :

Una experiencia inmersiva y alegre para niños a partir de 18 meses.

