Spectacle visuel et sonore Minimus Place du jumelage Ruffec
Place du jumelage La Canopée Ruffec Charente
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Début : 2025-11-14 18:30:00
fin : 2025-11-14
2025-11-14
Une expérience immersive et joyeuse pour petits dès 18 mois.
Place du jumelage La Canopée Ruffec 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 31 05 42
English :
An immersive, joyful experience for children from 18 months.
German :
Ein immersives und fröhliches Erlebnis für Kleine ab 18 Monaten.
Italiano :
Un’esperienza coinvolgente e gioiosa per bambini dai 18 mesi in su.
Espanol :
Una experiencia inmersiva y alegre para niños a partir de 18 meses.
