Spectacle Vitraux & Marionnettes Musée archéologique du Val d’Oise Guiry-en-Vexin

Spectacle Vitraux & Marionnettes

Musée archéologique du Val d’Oise 4 place du Château Guiry-en-Vexin Val-d’Oise

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

La vitrailliste Mylène Billand donne vie aux récits médiévaux grâce à deux formes courtes de marionnettes en vitrail, La Veuve et le Chevalier et Il était une fable. Elle y revisite des fables médiévales avec une poésie et une originalité lumineuses.

Musée archéologique du Val d’Oise 4 place du Château Guiry-en-Vexin 95450 Val-d’Oise Île-de-France +33 1 34 33 86 00 contact.musees@valdoise.fr

English :

Stained-glass artist Mylène Billand brings medieval stories to life with two short stained-glass puppet shows, La Veuve et le Chevalier and Il était une fable. She revisits medieval fables with luminous poetry and originality.

