Spectacle Vitraux & Marionnettes Musée archéologique du Val d’Oise Guiry-en-Vexin

Spectacle Vitraux & Marionnettes
Musée archéologique du Val d’Oise 4 place du Château Guiry-en-Vexin Val-d’Oise
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-03-01
La vitrailliste Mylène Billand donne vie aux récits médiévaux grâce à deux formes courtes de marionnettes en vitrail, La Veuve et le Chevalier et Il était une fable. Elle y revisite des fables médiévales avec une poésie et une originalité lumineuses.
Musée archéologique du Val d’Oise 4 place du Château Guiry-en-Vexin 95450 Val-d’Oise Île-de-France +33 1 34 33 86 00 contact.musees@valdoise.fr
English :
Stained-glass artist Mylène Billand brings medieval stories to life with two short stained-glass puppet shows, La Veuve et le Chevalier and Il était une fable. She revisits medieval fables with luminous poetry and originality.
