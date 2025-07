Spectacle « Viva danses du monde un tourbillon de couleurs, de rythmes et de joie ! » Guinguette du Petit Bois Isigny-le-Buat

Spectacle « Viva danses du monde un tourbillon de couleurs, de rythmes et de joie ! » Guinguette du Petit Bois Isigny-le-Buat dimanche 27 juillet 2025.

Spectacle « Viva danses du monde un tourbillon de couleurs, de rythmes et de joie ! »

Guinguette du Petit Bois 55 le barrage de Vezins Isigny-le-Buat Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-27 15:00:00

fin : 2025-07-27 19:00:00

Date(s) :

2025-07-27

La Guinguette du Petit Bois accueille Viva Danses du Monde, une association qui fait rayonner les cultures par la danse.

Les danseuses Patricia, Malika, Béatrice et les deux Catherine viendront partager avec le public leur passion pour les danses indiennes, Bollywood et orientales.

Leurs missions ? Créer des ponts entre les cultures et transmettre leur passion à tous les publics, à travers des spectacles vivants et participatifs.

Avec leurs tenues colorées, leurs sourires radieux et leur incroyable énergie, elles embarqueront le public dans une transe joyeuse, aux couleurs du monde entier. Un moment suspendu, sous le signe de la musique, du partage et des rencontres.

Entrée libre Participation au chapeau. Possibilité de déjeuner sur place service continu de 12h à 19h, cuisine maison, boissons fraîches et esprit guinguette au bord du bois.

La Guinguette du Petit Bois accueille Viva Danses du Monde, une association qui fait rayonner les cultures par la danse.

Les danseuses Patricia, Malika, Béatrice et les deux Catherine viendront partager avec le public leur passion pour les danses indiennes, Bollywood et orientales.

Leurs missions ? Créer des ponts entre les cultures et transmettre leur passion à tous les publics, à travers des spectacles vivants et participatifs.

Avec leurs tenues colorées, leurs sourires radieux et leur incroyable énergie, elles embarqueront le public dans une transe joyeuse, aux couleurs du monde entier. Un moment suspendu, sous le signe de la musique, du partage et des rencontres.

Entrée libre Participation au chapeau. Possibilité de déjeuner sur place service continu de 12h à 19h, cuisine maison, boissons fraîches et esprit guinguette au bord du bois. .

Guinguette du Petit Bois 55 le barrage de Vezins Isigny-le-Buat 50540 Manche Normandie +33 6 44 97 88 63 liseker@gmail.com

English : Spectacle « Viva danses du monde un tourbillon de couleurs, de rythmes et de joie ! »

La Guinguette du Petit Bois welcomes Viva Danses du Monde, an association that brings cultures together through dance.

Dancers Patricia, Malika, Béatrice and Catherine will be sharing their passion for Indian, Bollywood and Oriental dance with the public.

Their mission? To build bridges between cultures and pass on their passion to all audiences, through lively, participatory performances.

With their colorful outfits, radiant smiles and incredible energy, they’ll take the audience into a joyful trance, with colors from all over the world. A suspended moment of music, sharing and encounters.

Admission free ? Participation by hat. Possibility of lunch on site: continuous service from 12pm to 7pm, home cooking, cold drinks and a guinguette spirit on the edge of the wood.

German :

Die Guinguette du Petit Bois empfängt Viva Danses du Monde, eine Vereinigung, die Kulturen durch Tanz zum Strahlen bringt.

Die Tänzerinnen Patricia, Malika, Béatrice und die beiden Catherines werden ihre Leidenschaft für indische, Bollywood- und orientalische Tänze mit dem Publikum teilen.

Was sind ihre Aufgaben? Brücken zwischen den Kulturen zu bauen und ihre Leidenschaft durch lebendige und partizipative Aufführungen an alle Zuschauer weiterzugeben.

Mit ihren farbenfrohen Outfits, ihrem strahlenden Lächeln und ihrer unglaublichen Energie werden sie das Publikum in eine fröhliche Trance mit den Farben der ganzen Welt versetzen. Ein schwebender Moment im Zeichen der Musik, des Teilens und der Begegnungen.

Eintritt frei ? Teilnahme mit Hut. Möglichkeit, vor Ort zu Mittag zu essen: durchgehender Service von 12 bis 19 Uhr, hausgemachte Küche, kühle Getränke und Guinguette-Stimmung am Waldrand.

Italiano :

La Guinguette du Petit Bois ospita Viva Danses du Monde, un’associazione che promuove la diversità culturale attraverso la danza.

Le ballerine Patricia, Malika, Béatrice e le due Catherines condivideranno con il pubblico la loro passione per le danze indiane, bollywoodiane e orientali.

La loro missione? Costruire ponti tra le culture e trasmettere la loro passione a tutto il pubblico attraverso spettacoli vivaci e partecipativi.

Con i loro abiti colorati, i loro sorrisi radiosi e la loro incredibile energia, porteranno il pubblico in una gioiosa trance, con i colori di tutto il mondo. Un momento sospeso di musica, condivisione e incontro.

Ingresso libero? Ingresso a cappello. Pranzo disponibile sul posto: servizio continuo dalle 12.00 alle 19.00, cucina casalinga, bevande fresche e atmosfera da guinguette ai margini del bosco.

Espanol :

La Guinguette du Petit Bois acoge Viva Danses du Monde, una asociación que promueve la diversidad cultural a través de la danza.

Las bailarinas Patricia, Malika, Béatrice y Catherine compartirán con el público su pasión por las danzas indias, de Bollywood y orientales.

¿Su misión? Construir puentes entre culturas y transmitir su pasión a todos los públicos a través de espectáculos vivos y participativos.

Con sus coloridos trajes, sus sonrisas radiantes y su increíble energía, llevarán al público a un trance alegre, con colores de todo el mundo. Un momento suspendido de música, intercambio y encuentros.

Entrada gratuita ? Entrada con sombrero. Comida disponible in situ: servicio continuo de 12.00 a 19.00 h, comida casera, bebidas frías y ambiente de guinguette al borde del bosque.

L’événement Spectacle « Viva danses du monde un tourbillon de couleurs, de rythmes et de joie ! » Isigny-le-Buat a été mis à jour le 2025-07-23 par OT MSM Normandie BIT Genêts